منافق ويتاجر بوفاة والدته ديانا.. الرأي العام العالمي ينقلب ضد هاري وميجان

وجهت العديد من الاتهامات لدوق ساسكس السابق، هاري وزوجته ميجان ماركل، أبرزها أنه يتاجر بوفاة والدته الأميرة ديانا لربح الكثير من المال.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم تسريب معلومات تفيد أن هاري وميجان حصلا على مبلغ 1.5 مليون مليون دولار أمريكي، من أجل الحضور كمتحدثين في الحفل، ولكن حتى الآن لم يؤكد هاري أو ينفِ أنهم تلقوا هذا المبلغ الضخم للحضور.









وألقى هاري كلمته عن العلاج الذي تلقاه لسنوات بعد وفاة والدته الأميرة ديانا، هذا الموضوع الذي تحدث عنه هاري مرارا وكأنه يتاجر بقضية وفاة والدته، على حد وصف النقاد، الذين هاجموه بالمتاجرة بوفاة والدته.









صراع مع الحزن بعد وفاة والدته، هذه الكلمات ..تجذب التعاطف بالفعل ولكن مع فتى لا يتجوز عمره 12 عاما، فكما قال النقاد ليس هاري الوحيد الذي فقد والدته وهو صغيرا، لقد حدث أسوأ من ذلك للملايين من الناس حول العالم.





وتابع الخبراء النفسيون، أن هاري منافق، حيث يوجد فرق بين الحديث عن وفاة والدته كمحاولة للتوعية بالصحة العقلية المرتبطة بالحزن، والمتاجرة بوفاة والدته في حدث ترفيهي يحضره أثرياء العالم.





ويوجد دليل آخر على نفاقه، ففي يوليو الماضي، نشر هاري وميجان نداء عاجلا لإنقاذ الكوكب، على موقع إنستجرام لمتابعيهم الذي تجاوز عددهم 11 مليون شخص، وعلى الرغم من ذلك وبعد أسابيع قليلة من نشر هذا البيان تصرف بشكل مناقض لكل ما يتحدث عنه، حيث استقل طائرة خاصة تسبب ضررا هائلا في البيئة.