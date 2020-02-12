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أحمد موسى منفعلا على الهواء بسبب مؤيدي هشام بدوي: «مينفعش أقول لمراسل أو صحفي متعملش شغلك»| فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 10:02 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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كـريـم الـخـطـيـب
شن الإعلامي أحمد موسى هجوما على مؤيدي المرشح هشام بدوي بعد محاولتهم منع مراسل صدى البلد من القيام بعمله أمام اللجان الانتخابية بالجيزة.

وقال موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن مراسلي «صدى البلد» تعرضوا لمضايقات ومنع التصوير من قبل مؤيدي المرشح هشام بدوي، مؤكدا أن صحفيي ومراسلي صدى البلد حصلوا على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات لتغطية العملية. 

وانفعل أحمد موسى : «انت إزاي بتمنع مراسل انه يصور او صحفي يقوم بمهامه الصحفية، وانت تنتحل صفة مين الداخلية ولا القضاة لانهم هم اللي يقدروا يمنعوا وانت بتمنع بأي صفة.

وتابع: «ما فعله مؤيدو هشام بدوي يضعهم تحت طائلة القانون لأنهم منعوا صحفي من ممارسة عمله، وهي واحدة من الجرائم الانتخابية، مينفعش أقول لمراسل ماتصورش ومتعملش شغلك».

واستكمل  أحمد موسى أن الأصوات سيتم إرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الأمانة العامة وتحت بصر رئيس الهيئة وهو قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ويتم ارسال الاسم لمجلس النواب ويعقد لأداء اليمين أمام البرلمان. 
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