«أبو العينين» يوجه الشكر لأهالي الجيزة بعد فوزه بالانتخابات التكميلية

وجه المرشح محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ومرشح الحزب بالانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة، كل الشكر لأهالي دائرة الجيزة الذين لم ينفصل عنهم يومًا سواء كان داخل البرلمان أو خارجه، مؤكدًا أن نجاحه بالانتخابات التكميلية بمثابة تشريف وتكليف له والحزب لخدمة المصريين تحت قبة البرلمان.
وأضاف "أبو العينين"، أن المشهد الانتخابي جاء نموذجيًا ومعبرًا عن إرادة أهالي وعائلات الجيزة، مشيرًا إلى أن سيدات الجيزة كان لهن دور كبير في المشهد الانتخابي، مؤكدًا أن المرأة المصرية ضربت مثالًا حقيقيًا للمشاركة فى الانتخابات، وكذلك ذوي الهمم الذين كانوا الأكثر حرصًا على المشاركة في الانتخابات، مشيدًا بالمشاركة الشبابية في الانتخابات.
وأكد أنه سيقف مع أهالي الجيزة قلبًا وقالبًا سواء ممن انتخبوه أو ممن صوتوا ضده، موضحًا أنه أصبح ممثلًا لجميع أهالي الجيزة تحت قبة البرلمان، مشيدا بالجهود الذي بذلها النائب منتصر رياض عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن في الانتخابات التكميلية.
وأشار "أبو العينين"، إلى أن قيادات حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف أكدوا خلال العملية الانتخابية مدى ملامسة الحزب لاحتياجات المواطن المصري، موجهًا التحية للنائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعادل ناصر أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب عصام هلال أمين التنظيم بالحزب، لما بذلوه من جهود كبيرة فى الانتخابات التكميلية.
وكانت المؤشرات الاولية فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة، قد أسفرت عن فوز رجل الصناعة ونائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية محمد أبو العينين فى الانتخابات عن دائرة الجيزة بنسبة 82 % فيما حصل المرشحون الاخرون على نسبة 13 % من الأصوات.
أعلنت بعض اللجان فى دائرة الجيزة عن النتائح الاولية والتى اظهرت اكتساح رجل الصناعة محمد ابو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية وحصوله على أعلى اصوات فى الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة .
مدرسة صلاح الدين الابتدائية حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 540 صوتا، و88 صوتا للمنافسين.
وفى لجنة مؤسسة البنين حصل رجل الصناعة على 457 صوتا مقابل 78 صوتا للمنافسين.
وفى لجنة مدرسة ابو الهول القومية حصل رجل الصناعة على 472 صوتا مقابل 68 صوتا للمنافسين.
وفى مدرسة ابو الهول الاعدادية حصل رجل الصناعة على 564 صوتا مقابل 86 صوتا للمنافسين.
وفى لجنة مدرسة الجيزة الثانوية بنات حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 368 صوتا مقابل 39 صوتا للمنافسين.
وفى لجنة مدرسة الجيزة القومية حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 284 صوتا مقابل 43 صوتا للمنافسين.
وفى لجنة مدرسة احمد شوقى الابتدائية حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 330 صوتا مقابل 74 صوتا للمنافسين.
وفى لجنة مدرسة صلاح سالم التجريبية حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 189 صوتا مقابل 53 صوتا للمنافسين.
وفى لجنة مدرسة التحرير الابتدائية حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 397 صوتا مقابل 40 صوتا للمنافسين.
وفى لجنة مدرسة زغلول الابتدائية حصل محمد ابو العينين على 256 صوتا مقابل 95 صوتا للمنافسين.
وفى لجنة مدرسة العدالة الثانوية بنات حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين 428 صوتا مقابل 55 صوتا للمنافسين.
وفى لجنة مدرسة الشهيد عاطف السادات حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 1064 صوتا مقابل 131 صوتا للمنافسين.
وفى لجنة مدرسة التجارة الثانوية بنات حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 308 اصوات مقابل 38 صوتا للمنافسين.
وفى لجنة مدرسة احمد شوقى الاعدادية حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 609 اصوات مقابل 97 صوتا للمنافسين.
وفى لجنة مركز شباب القصبجى حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 1100 صوت مقابل 131 صوتا للمنافسين.
وفى لجنة مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 363 صوتا مقابل 55 صوتا للمنافسين.
وفى لجنة مدرسة الاندلس الاعدادية بنات حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 416 صوتا مقابل 38 صوتا للمنافسين.
وفى لجنة مدرسة النهضة تجريبية لغات حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 563 صوتا مقابل 167 صوتا للمنافسين.
ويشغل محمد أبو العينين عددا من المناصب الهامة، كما أنه حصل على العديد من الجوائز وكرمته مؤسسات عالمية كبرى، نرصدها فيما يلي:
1- نائب رئيس حزب مستقبل وطن.
2- مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا.
3- بدأ تجربته عام 1983 من قلب الصحراء المصرية وعبر سنوات من العمل الشاق، أصبح أحد رواد الصناعة في العالم، حيث تعد مجموعة كليوباترا واحدة من أكبر 3 شركات في العالم في صناعة السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية، يعمل بها أكثر من 25 ألف عامل.
4- شرفه أهالي دائرة الجيزة بثقتهم الغالية، واختاروه نائبا لهم في مجلس الشعب في الفترة من عام 2000 -2011. حصل في انتخابات عامي 2005 و2010 على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية بلغت 88% و95% من أصوات الناخبين على التوالي، رغم أنه لم يقم بحملة انتخابية. ورغم عدم ترشحه في الانتخابات خلال السنوات التسع الماضية لم ينقطع عن تواجده وتواصله مع أهالي الجيزة بصورة شخصية أو من خلال مؤسسة أبو العينين الاجتماعية.
5- انتخب بالإجماع من رؤساء برلمانات 26 دولة أوروبية وعربية ومتوسطية رئيسا للبرلمان الأورومتوسطي عام 2010، ومقره مالطا وحاليًا رئيسه الشرفي، وسفيره حول العالم، وممثله الدائم لدى جامعة الدول العربية.
6- انتخب بالإجماع رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وذلك لدورتين متتاليتين في الفترة من 2008- 2011. وتضم الجمعية برلمانات 43 دولة منها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية جنوب المتوسط ودول شرق المتوسط بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي.
7- انتخب رئيسا للجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في الفترة من 2005 – 2011، ورئيسا للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في الفترة من عام 2000- 2005، وخلال رئاسته لهما كانتا أنشط لجان المجلس تشريعيا ورقابيا.
8- مارس دوره التشريعي والرقابي على أفضل ما يكون، وكان أكثر نائب تقديما لمشروعات القوانين، قدم أكثر من 10 مشروعات بقوانين تمت الموافقة عليها، ومنها تعديل قانون جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لاستحداث جوائز ومجالات جديدة وزيادة قيمة الجوائز، وقانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز مقدارها 20% مما يستحقونه من معاش، وقانون لتجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون يتيح محاكمة مرتكبي الجرائم ضد المصريين في الخارج أمام القضاء المصري، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين، وتعديل قانون التمويل العقاري لإدراج نصوص واضحة لدعم إسكان محدودي الدخل.
9- كرمه البرلمان الأورومتوسطى ومنحه جائزة التميز البرلماني كأفضل نائب في دول جنوب المتوسط (2008) في احتفال كبير بموناكو بحضور أميرها ألبرت الثاني.
10- اختاره الاتحاد الأفريقي أفضل صانع في أفريقيا عام 2018.
11- كرمته منظمة البحر المتوسط العالمية ومقرها إيطاليا ومنحته جائزتها لعام 2018 في الاقتصاد والدبلوماسية الدولية في احتفال كبير بنابولي بحضور سفير مصر في إيطاليا.
12- حصل على جائزة أفضل مصدر لليابان عام 2005 في احتفال كبير بطوكيو بحضور وزيرة التعاون الدولي في مصر وسفير مصر في اليابان.
13- اختارت اليونيدو شركاته كأفضل شركة في أفريقيا إبداعًا وابتكارًا عام 1997 وتسلم الجائزة في احتفال كبير بحضور رئيس جمهورية موريشيوس.
14- كرمته منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية ومنحته جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 في احتفال كبير بميلانو.
15- له بصمات بارزة في مجال الدبلوماسية البرلمانية على مدى أكثر من 15 عاما وله علاقات وثيقة مع أبرز البرلمانيين الأوروبيين والعرب.
16- في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 التقي، بصفته الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطى، أمين عام الأمم المتحدة وقدم له نسخة من دستور مصر الجديد لعام 2014 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وشرح له ما حدث في 30 يونيو وخريطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية.
وفي أعقاب اللقاء، أعلن أمين عام الأمم المتحدة تأييده لمطالب الثورة الشعبية في 30 يونيو.
ويشارك "أبو العينين" سنويا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلتقى كبار المسئولين بالمنظمة بمن فيهم الأمين العام ووكلاؤه ورئيس الجمعية العامة.
17- في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 أيضا قام بجولات مكوكية حول العالم للدفاع عن مصر وتصحيح صورتها والترويج لفرص الاستثمار والسياحة فيها، حيث التقى زعماء الأغلبية البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية وقادة الأحزاب ومراكز الفكر في كل من فرنسا وإيطاليا (في أعقاب أزمة ريجينى) وألمانيا والولايات المتحدة، كما استقبل في مصر عددا من الوفود البرلمانية الأوروبية وإعلاميين من دول أفريقيا ومديري مراكز فكر من الولايات المتحدة، كما يعقد اجتماعات دورية مع السفراء الأوروبيين بصفته رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي.
18- كانت مداخلاته واقتراحاته في مجال الدبلوماسية البرلمانية محل تقدير واستجابة في المؤتمرات الدولية التي شارك فيها ومنها:
- في عام 2009، وخلال اجتماع هيئة مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في بروكسل برئاسة رئيس البرلمان الأوروبي، نجح في انتزاع موافقة هيئة المكتب على تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية دولية حول جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة. وكان تشكيل اللجنة برئاسة رئيس البرلمان الأوروبي وزياراتها لغزة بمشاركة النائب محمد أبو العينين وتقريرها الكاشف لجرائم العدوان، سببا رئيسيا في تحول توجهات البرلمانات الأوروبية لمصلحة القضية الفلسطينية.
- انعقد مؤتمر دولي لدعم السلام بمالطا عام 2010 استجابة لاقتراحه بمشاركة 35 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.
- وافق البرلمان الأورومتوسطى على اقتراحه بإنشاء بنك أورومتوسطى للتنمية.
- استجاب البرلمان الأورومتوسطى لاقتراحه بتشكيل لجنة دولية لحل مشكلة الألغام الأرضية في دول جنوب المتوسط وتم اختياره رئيسا لها عام 2005.
19- أنشأ مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري ومقرها الجيزة منذ عام 2001، حيث تساهم المؤسسة في العديد من المجالات في تطوير التعليم والرعاية الصحية ومساندة غير القادرين ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر المعيلة والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة... إلخ.
له الكثير من الخدمات التي يعرفها أهالي الجيزة، لا سيما في مجال تحسين والارتقاء بالخدمات الصحية وقيامه بعملية تطوير شامل لمستشفى أم المصريين، ومساهمته في تجديد المدارس وإنشاء مدارس جديدة بالمناطق المحرومة، بالإضافة لإدخال مياه الشرب لأول مرة لجزيرة بين البحرين وتحسين خدمات المياه والصرف وإدخال الغاز الطبيعي في العديد من مناطق الجيزة، وإنشاء مراكز شباب جديدة للمناطق المحرومة والإسهام في تطوير القائم منها.
20- يذكر له نجاحه في حل مشكلة جزيرة القرصاية وبين البحرين بصدور حكم تاريخي بإلغاء قرار نزع ملكية أراضي الجزيرة، والنجاح في إيقاف بيع أراضي ومنازل أهالي البكباشي في مزاد عام، وحـل مشكلة غلق المنيب بعد إنشاء مترو الأنفاق، وإيقاف هدم 21 منزلًا بالمنيب لإقامة جراج لعربات المترو والمحافظة على سكان بلوك 121 بساقية مكي في أماكنهم وإعادة بناء البلوك حماية لحياتهم.
21- أطلق عام 2000 مبادرة لتحديث الجيزة بالتعاون مع جامعة القاهرة ومحافظة الجيزة لرسم رؤية مستقبلية ومخطط استراتيجي لتحديث المحافظة. وكان من نتيجة هذا العمل الذى شارك فيه 90 من عمداء وأساتذة جامعة القاهرة إصدار مخطط تحديث الجيزة والذى تضمن 186 مشروعا وصار هذا المخطط دستور عمل المحافظة منذ إصداره عام 2004.