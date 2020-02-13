AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسالة دعم من الزمالك لرجال الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي

الخميس 13/فبراير/2020 - 03:01 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements
ياسمين تيسير
وجه نادي الزمالك، رسالة دعم للفريق قبل مواجهة الترجي التونسي في مباراة السوبر الأفريقي في قطر مساء الجمعة المقبل بين الزمالك بطل الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقي.

ونشر الحساب الرسمي لـ الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لـ نجوم الفريق، معلقا "الفريق قوي بـ قدر الرجال الذيم يدافعون عنه".

وترأس بعثة الزمالك فى الدوحة الكابتن إسماعيل يوسف عضو المجلس ويرافقه المهندس هانى زادة واللواء علاء مقلد.

وتقام مباراة السوبر الإفريقي في السادسة مساء الجمعة المقبل بالدوحة بين الزمالك بطل الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هجوم ناري.. الكاف يحذر الزمالك قبل مواجهة الترجي فى السوبر الإفريقي

قبل السوبر الأفريقي .. كاف يرعب الترجي بـ أشرف بن شرقي

الزمالك يغادر مطار القاهرة متوجها إلى الدوحة للقاء الترجي التونسي

تدريب لاعبى الزمالك على التحرك فى مساحات صغيرة قبل مباراة الترجى

تدريب حراس الزمالك على سرعة رد الفعل بملعب جامعة قطر قبل مباراة الترجى

موعد الاجتماع الفنى لمباراة السوبر الأفريقى بين الزمالك والترجى

ترشيحاتنا

عمر ربيع: عقد أحمد الشناوي من الزمالك لبيراميدز به 10 ملايين يورو شرط جزائي حال بيعه للأهلي

جريئة وعصرية .. شاهد أبرز إطلالات ساندى علي فى عيد ميلادها

هددها بصورها الفاضحة.. «يا بت أنتي مراتي» تنتهي بمندوب المبيعات خلف القضبان

روسيا تكشف سبب رفضها التصويت على قرار مجلس الأمن حول ليبيا

حظك اليوم الخميس 13 - 2 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

بسبب الحنطور.. ناهد السباعي تثير الجدل بفيديو جديد

AdvertisementS

خالد الغندور يكشف تفاصيل أزمة عودة الزمالك من قطر والسفر إلى الإمارات

أخبار الرياضة.. أزمة تضرب صن داونز.. تفاصيل رد الأهلي على شكوى الفيفا في أزمة كهربا

أخبار نادي الزمالك.. أزمة في العودة من قطر.. و7 قنوات عربية وعالمية تنقل السوبر الأفريقي

أخبار النادي الأهلي.. علي معلول مهدد بالغياب أمام الزمالك.. الاحمر يرد على الفيفا فى أزمة كهربا.. وليد سليمان مطلوب مقابل مليون دولار

حسن شحاتة ليس الأخير.. مدربون مصريون تألقوا في الدوريات العربية

عمر ربيع: عقد أحمد الشناوي من الزمالك لبيراميدز به 10 ملايين يورو شرط جزائي حال بيعه للأهلي

أحمد حسن يفتح النار على صفقات بيراميدز هذا الموسم

إعلان جديد لـ محمد صلاح.. تعرف على تفاصيله

أحمد ياسر ريان يكشف موقفه من العودة إلى الأهلي

نجم منتخب أوغندا: ميدو مدرب صغير .. وحارس صن داونز بعبع الأهلي والزمالك.. وعبدالله السعيد خوفني.. ومصر فى كأس العالم

كرة السلة.. الأهلي يهزم الاتحاد 64 - 60 في دوري السوبر

عودة الفهد.. بشرى لجماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي فى السوبر الأفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فساتين لافتة وجذابة.. نجمات تألقن في حفل BVLGARI.. من الأحلى؟

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

بـ كتف واحد ومطرز وأنيق.. فستان بسمة يخطف الأنظار في أسوان.. شاهد