رسالة دعم من الزمالك لرجال الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي

وجه نادي الزمالك، رسالة دعم للفريق قبل مواجهة الترجي التونسي في مباراة السوبر الأفريقي في قطر مساء الجمعة المقبل بين الزمالك بطل الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقي.





ونشر الحساب الرسمي لـ الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لـ نجوم الفريق، معلقا "الفريق قوي بـ قدر الرجال الذيم يدافعون عنه".





وترأس بعثة الزمالك فى الدوحة الكابتن إسماعيل يوسف عضو المجلس ويرافقه المهندس هانى زادة واللواء علاء مقلد.



