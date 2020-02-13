بعد السخرية منه.. الطيار المفصول يرد على محمد رمضان: كل واحد وأصله وتربيته ..فيديو

علق الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، على فيديو السخرية الذي نشره محمد رمضان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وقال أشرف أبو اليسر، خلال لقائه في برنامج "مصر فى القلب" للإعلامى علاء أبو بكر، "ردى الوحيد على هذا الفيديو.. يا سيدي متشكرين، كل واحد وعلامه.. عيب طبعا، لكن كل واحد وأصله وتربيته".





يظهر محمد رمضان في الفيديو على سرير عمليات، ربما في أحد مشاهد مسلسل أو فيلم، معلقًا "الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة".





يذكر أن محمد رمضان يقوم حاليا بتصوير مسلسل جديد بعنوان "البرنس"، ومن المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل 2020 وهو من إخراج محمد سامى.