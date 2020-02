رجاء الجداوي: اشتغلت في جراج قبل بداياتي الفنية وأجري 7 جنيهات

عبرت الفنانة رجاء الجداوي، عن سعادتها البالغة بتكريمها خلال افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، مشيرة إلى أنها أمر يدعو للفخر تكريمها من مهرجان بلدها، لافتة إلا أنها عندما تلقت خبر الجائزة شعرت بنجاح كبير، وتابعت :عملت في جراج في بداية حياتي وكان اجري سبعة جنيهات فقط.





وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري يعقبه عرض برومو للأفلام المشاركة في دورة هذا العام التي تستمر حتي السبت 15 فبراير، ثم استعراض لجان تحكيم المهرجان وفعالياته.





وقامت إدارة المهرجان بإهداء دورة هذا العام لاسم النجمة نادية لطفي واسم الفنانة ماجدة تقديرًا لعطائهما الفني الكبير، ويكرم في حفل الافتتاح النجمة نيللي كريم والفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بينما يشهد حفل الختام تكريم ثلاثة من صانعات السينما هن المونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقي، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس، ويعقب الحفل عرض لفيلم "بعلم الوصول" وهو سيناريو وإخراج هشام صقر، بطولة بسمة، محمد سرحان، بسنت شوقي.





وتدور أحداث الفيلم عن زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية، ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصري، من خلال عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة من المجتمع.





وقامت إدارة مهرجان أسوان بترجمة نسخ الأفلام المشاركة في دورته الرابعة بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية والأفلام القصيرة إلى اللغة العربية، حيث نجحت هذا العام في ترجمة 20 فيلمًا ليتمكن جمهور محافظة أسوان من متابعة الأفلام بشكل أفضل خاصة وأن الحوار عامل رئيسي في نجاح أي فيلم، ولتسهل متابعة الجمهور للأفلام في ظل وجود عدد كبير من الأفلام الناطقة بغير اللغة العربية.





ويحرص المهرجان في دورة هذا العام علي إرضاء جمهور السينما في أسوان، خاصة بعد الإقبال الكبير الذي شهدته الدورة الماضية من المهرجان في عروض أفلامه والورش المقامة ضمن فعالياته، وهو ما يدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم دائمًا.





واستحدثت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة جائزة تقديرية في مجال قضايا المرأة، تحمل اسم "جائزة نوت للإنجاز"، على أن تكون الجائزة ذات صبغة دولية ويتم منحها سنويا لشخصية كان لها إسهام كبير في مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة، وقامت هذا العام باختيار السفيرة ميرفت التلاوي، لتكون أول سيدة تحصل على الجائزة نظرا لإسهاماتها الكبيرة في مجال قضايا المرأة على المستويين المحلي والدولي.





واختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي 31 فيلما يمثلون 29 دولة للمشاركة في مسابقتي الأفلام القصيرة والطويلة من بينهم فيلمين يعرضان عالميا لأول مرة، و18 فيلما في عرضهم الأفريقي الأول.





ويشارك في مسابقة الفيلم الطويل 11 فيلمًا، منها فيلمان تسجيليان، وفيلم تحريك للمرة الأولى في مسابقة المهرجان، و8 أفلام روائية، كما يعرض في مسابقة الفيلم القصير 20 فيلمًا، منها 6 أفلام تسجيلية، و4 أفلام تحريك، و10 أفلام روائية .





ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لاكروز، والنجمة المصرية منة شلبي، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في عضويتها النجمة المصرية بشري والناقد السينمائي ماسيمو ليتشي والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.





وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري كل من الفنانة سلوى خطاب والمخرج شريف البنداري والمخرجة ماجي مرجان، ويرأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي المنتجة التونسية درة بوشوشة رئيسًا، وعضوية الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا مراد، كما تتشكل لجنة تحكيم جمعية النقاد من الناقد أسامة عبد الفتاح رئيسًا وعضوية كل من الناقدة أمل الجمل والناقدة بسنت حسن.





ويشارك في مسابقة الفيلم الطويل، الأفلام التالية :"الفيلم الروائي "بعلم الوصول"، الفيلم الروائي Aga's House "منزل آجا" في عرضه الأفريقي الأول، الفيلم الروائي Alice "أليس"، الفيلم التسجيلي Balole, The Golden Wolf "ذئب بالولي الذهبي"، فيلم التحريك Bombay Rose "زهرة بومباي"، الفيلم التسجيلي Confucian Dream "الحلم الكونفوشيوسي" في عرضه الأفريقي والعربي الأول، الفيلم الروائي Instinct "غريزة" في عرضه الأفريقي والعربي الأول، والفيلم الروائي On the Quiet "في هدوء" في عرضه الأفريقي والعربي الأول، الفيلم الروائي Pacarrete "بكاريته" في عرضه الأفريقي والعربي الأول، الفيلم الروائي The Names of the Flowers "أسماء الزهور"، في عرضه الأفريقي والعربي الأول، الفيلم الروائي "مواسم العطش".





بينما تضم مسابقة الفيلم القصير الأفلام التالية: الفيلم التسجيلي Brigitte "بريجيت"، والمعروض خارج المسابقة في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، والفيلم الروائي Extra Safe "آمن جدًا" في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، والفيلم التسجيلي !Heart, You Deserve That "تستاهل يا قلبي" في عرضه العالمي الأول، الفيلم الروائي Bitter Herb "عشب مرير" في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، ومن أسبانيا يعرض فيلم التحريك Certain poor shepherds "الرعاة الفقراء"، في عرضه العالمي الأول.





ويعرض أيضًا بالمسابقة الفيلم التسجيلي Chiyo "تشيو"، في عرضه الأفريقي والعربي الأول، فيلم التحريك Daughter "ابنة"، المرشح لأوسكار أفضل فيلم تحريك قصير، الفيلم الروائي High Tide "مد عالي" في عرضه الأفريقي والعربي الأول، الفيلم الروائي I Will Wait "سأنتظر" في عرضه الأفريقي الأول، فيلم التحريك Intermission Expedition "رحلة الاستراحة"، في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، الفيلم التسجيلي Pacific "باسيفيك"، الفيلم الروائي Pick a Name "اختر اسمًا" في عرضه الأفريقي والعربي الأول.





وينافس كذلك علي جوائز المسابقة الفيلم الروائي.