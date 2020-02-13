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أخبار البلد

الأرصاد تحذر: أسبوع شديد البرودة.. أمطار ورياح وشبورة كثيفة على البلاد بدءًا من السبت

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:26 م
الطقس الشتوي على
الطقس الشتوي على القاهرة
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نورهان خفاجي
أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية على البلاد خلال ساعات اليوم الخميس، ويستمر حتى غدا الجمعة، ليظل الطقس معتدل على كافة أنحاء البلاد، يصاحبه ارتفاع نسبي في درجات الحرارة بمدن ومحافظات الجمهورية.

وقالت إيمان شاكر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه اعتبارا من يوم السبت القادم، سيكون انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مجددا ليسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، فضلا عن سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

وأضافت وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، أن الانخفاض في درجات الحرارة مقرر أن يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، على أن تمتد سقوط الأمطار على القاهرة يوم الأحد المقبل، وتظل مستمرة على مناطق متفرقة بالبلاد حتى نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى أنه سيصاحب ذلك نشاط للرياح والأتربة على سواحل البلاد، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، فضلا عن وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر.
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