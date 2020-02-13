الأرصاد تحذر: أسبوع شديد البرودة.. أمطار ورياح وشبورة كثيفة على البلاد بدءًا من السبت

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية على البلاد خلال ساعات اليوم الخميس، ويستمر حتى غدا الجمعة، ليظل الطقس معتدل على كافة أنحاء البلاد، يصاحبه ارتفاع نسبي في درجات الحرارة بمدن ومحافظات الجمهورية.





وقالت إيمان شاكر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه اعتبارا من يوم السبت القادم، سيكون انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مجددا ليسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، فضلا عن سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.





وأضافت وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، أن الانخفاض في درجات الحرارة مقرر أن يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، على أن تمتد سقوط الأمطار على القاهرة يوم الأحد المقبل، وتظل مستمرة على مناطق متفرقة بالبلاد حتى نهاية الأسبوع.



