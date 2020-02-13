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فن

بـ قبلة على الخد.. لاميتا فرنجية تحتفل مع زوجها بعيد الحب

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:27 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران
شاركت اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصور جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت لاميتا باطلالة شتوية أنيقة بصحبة زوجها وهي تقبله، وعلقت على الصور قائلة: "عيد حب سعيد❤️❤️".


يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.


وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".


كانت لاميتا فرنجية، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.


بـ قبلة على الخد.. لاميتا فرنجية تحتفل مع زوجها بعيد الحب
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