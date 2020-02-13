إصابات خطيرة.. الرجاء المغربي يصدر بيانا بعد أحداث الشغب أمام الجيش الملكي

أصدر نادي الرجاء المغربي بيانا رسميا بعد أحداث الشغب أمام الجيش الملكي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدورى المغربى.





وانتشرت أمس الأربعاء، صور لأحداث عنف وشغب كبيرة فى محيط ملعب "مولاي الأمير عبدالله"، ما أدى إلى وقوع إصابات خطيرة لجماهير الرجاء والجيش الملكى.





وقال الرجاء المغربى فى بيانه نشر اليوم الخميس: "يشكر نادي الرجاء الرياضي الجماهير الوفية التى تساند الفريق فى كل اللقاءات داخل وخارج الميدان.. ويخص بالشكر الجماهير التى تنقلت لمدينة الرباط بهدف تقديم الدعم المعهود واللا مشروط للفريق".





وأضاف بيان الرجاء، "يندد نادى الرجاء بالأحداث المؤسفة والخطيرة التى تعرضت لها جماهير النادى بعد نهاية المقابلة".





مباراة الجيش والرجاء انتهت بفوز الفريق العسكري بهدف للا شىء، وشهدت بعض مظاهر الشغب في الساحة أمام الملعب، ولولا تدخل رجال الأمن لانتهت الأمور بسيناريوهات أخطر، وأظهرت التقارير أن جماهير الفريقين أحدثوا خسائر مادية بتكسير واجهات مجموعة من السيارات المحيطة بالملعب.





جدير بالذكر أن الرجاء يلتقي مع الإسماعيلى يوم الأحد المقبل فى ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، على أرضية ملعب "الإسماعيلية".