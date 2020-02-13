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أخبار العالم

البنتاجون: 3.8 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:57 م
شريف سيد
قررت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) نقل مبلغ 3.8 مليار دولار من برامج تطوير أسلحة مختلفة مثل طائرة مقاتلة من طراز F-35 لدفع ثمن الجدار الحدودي الجنوبي مع المكسيك، وذلك وفقًا لإشعار أرسلته الوزارة إلى الكونجرس اليوم الخميس.

وقال الإشعار الذي أرسلته البنتاجون إلى الكونجرس وفق ما نقله موقع "ذا هيل" إن هذه الأموال تم نقلها لـ"دعم العناصر ذات الأولوية العليا"، حيث أنها "مطلوب لتقديم الدعم لأنشطة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الأمن الداخلي". 

وأضاف: "أن وزارة الأمن الوطني حددت المناطق الواقعة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، والتي يستخدمها الأفراد والجماعات والمنظمات الإجرامية، كممرات لتهريب المخدرات، وقررت أن بناء حواجز مادية وطرق إضافية بالقرب من حدود الولايات المتحدة هو ضرورية من أجل عرقلة ورفض أنشطة تهريب المخدرات". 

ومن جانبهم، انتقد الديمقراطيون في مجلس النواب على الفور هذه الخطوة باعتبارها غارة على الموارد العسكرية لما أسموه "مشروع الهباء".



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