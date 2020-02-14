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ثقافة

في الذكرى العاشرة لافتتاحه.. مدير متحف النسيج: لدينا خطة طموح الفترة المقبلة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:09 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
قال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج إن مرور 10 سنوات علي انشاء المتحف نعتبرها بداية جديدة للفترة المقبلة، بحيث نرى سلبياتنا لنتجنبها ونضع أيدينا على ايجابياتنا ونتوسع فيها، ليستمر عطاء متحف النسيج.

جاء ذلك بمناسبة ذكرى مرور 10 سنوات علي افتتاح المتحف، حيث قال أبو اليزيد:لدينا خطة طموحة للمتحف، حيث أننا نسعى لعمل قاعدة بيانات عن كل النسيج الأثري في مصر.

وتابع: ضمن خطتنا السعي لعقد مؤتمر دولي عن النسيج،بحيث يعقد بشكل دوري،كما نسعى لطباعة كتيبات وكتب عن النسيج لتعريف الناس بتاريخه،وأن نكون مرجعية لكل دارسي النسيج الأثري والمتخصصين فيه في مصر والوطن العربي.

وأضاف مدير عام المتحف:سنعمل الفترة المقبلة علي دراسة التواصل مع المتاحف المتخصصة في النسيج في العالم،كذلك إقامة معارض مؤقتة ومتخصصة في النسيج،وذلك مع المراكز الثقافية للدول ذات الحضارات.
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