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أخبار العالم

واشنطن تمنح "هواوي" ترخيصا مؤقتا في الولايات المتحدة لمدة 45 يوما

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:59 ص
هواوي
هواوي
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أ ش أ
قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد الترخيص المؤقت الممنوح لشركة "هواوي" لفترة 45 يومًا إضافيًا، وذلك للسماح للشركات الأميركية بإيجاد بدائل عن عملاق الاتصالات الصيني الذي ترى فيه الولايات المتحدة تهديدًا لأمنها القومي.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية، في بيان، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن صلاحية الترخيص المؤقت، بموجب التمديد الجديد باتت سارية حتى الأول من أبريل .. مشيرة إلى أنها بحلول ذلك الوقت ستدرس ما إذا كانت ستمدده مجددا أم لا. 

كانت إدارة ترامب أدرجت "هواوي" على قائمة سوداء في مايو 2019، متهمة المجموعة بالعمل مع السلطات الصينية، في قرار أجبر، بحكم الأمر الواقع، الشركات الأمريكية والمقيمين في الولايات المتحدة على إيجاد موردين آخرين لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبرمجيات.
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