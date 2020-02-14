وزير الأوقاف: الدين فن صناعة الحياة لا الموت

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن القرآن الكريم تحدث عن اللباس الجميل، الذي ذكره الله في قوله تعالى "ولباس التقوى ذلك خير"، وأشار النبي إلى قلبه وقال التقوى ها هنا".





وأضاف الوزير خلال خطبة الجمعة اليوم من محافظة الدقهلية، أن العطاء الجميل في القرآن الكريم، من أفضل ما يملك الإنسان وقال تعالى أنفقوا من طيبات ماكسبتم" وقال "لاتنالو البر حتى تنفقوا"، موضحا: زينوا القرآن بأعمالكم.





وأكمل: دخلت امرأة على الليث بن سعد تطلب كأسا من العسل صغير فأعطاها إناءا كبيرا فقال هي طلب على قدر حاجتها ونحن أعطينا على قدر فضل الله وتابع: السعي الجميل هو سعي الآخرة، وإن قصدت بسعي الدنيا وجه الله فهو طريقك للآخرة فمهمتنا أن نعمر الدنيا باسم الدين، الدين فن صناعة الحياة لا صناعة الموت.





وتابع: من أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، الجزاء الجميل في قوله " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، أن تجعل جزاءك عند الله راضيا في الدنيا والآخرة -نصيبك من الآخرة أحوج من نصيبك في الدنيا.



