شاهد.. جامعة حلوان تنظم مبادرة إيد على إيد اتحضر للتجديد

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان مبادرة إيد على إيد تحضر للتجديد، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، إشراف الدكتور زغلول عباس القائم بعمل عميد كلية الخدمة الإجتماعية، وذلك تزامنًا مع مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ((اتحضر للأخضر)).





وتهدف مبادرة ايد على ايد اتحضر إلى تجديد الوعي بأهمية دور الطالب في تحمل المسئولية في تجديد الاعتماد ٢٠٢٠، والخدمة العامة لمجتمع الكلية وذلك بالاعتماد على سواعد أبنائها، وتدعيم الروح الايجابية بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الاداري والعمال وكذلك تغيير السلوكيات للحفاظ على بيئة الكلية ومواردها.





يذكر أنه قد قام بالإشراف على تنفيذ المبادرة مدير وحدة ضمان الجودة الدكتور سماح سالم بالتعاون مع القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور عائشة عبد الرسول وقد شارك في المبادرة طلاب التدريب الميداني بالكلية تحت إشراف لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية.