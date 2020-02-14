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مرأة

بالأحمر.. شذى تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة وفقدان وزن ملحوظ

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:40 م
المطربة شذى
المطربة شذى
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آية التيجي
شاركت المطربة شذى صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك من دعاية ألبومها الجديد "اجمل أوقات".

وظهرت شذى بإطلالة كلاسيكية، وهو ما دفع متابعيها على التعبير عن مدى حبهم الشديد لها، وفرحتهم بنزول الألبوم الخاص بها.

وارتدت شذى  فستانا باللون الأحمر قصير، وتصميم الاوف شولدرز، وكان إطلالتها من تصميم مصمم الأزياء سامو هجرس.

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واختارت ريم رأفت في ان تترك شعر شذى منسدلا عبر كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، على طريقة الويفي.

وأبرز خبير التجميل شيكو ملامح شذى وجمال عينيها بالآي لاينر، والكحل الأسود، فيما اختارت اللون الأحمر الناري كأحمر شفاه.

وأكملت شذى إطلالتها بإختيار بعض اللمسات البسيطة من الاكسسوارات، حيث اختارت قرطين ناعمين، فيما قامت بوضع طلاء الأظافر باللون الاحمر الناعم.

واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها..
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