تعرف على تشكيل الأجهزة الفنية لفريق النشاط الرياضي بالأهلي

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي تشكيل رؤساء ومديري الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي في الموسم الجديد سواء للألعاب الفردية أو الجماعية.

وضم تشكميل جهاز كرة القدم كلا من طارق الغنام مدير فريق الرجال، وأحمد الجارحي مدرب عام فريق الرجال، ورامي الدياسطي مدرب فريق الرجال، وطارق خيري: مدير فني فريق السيدات، ومحمد الجارحي مدير قطاع الناشئين والناشئات، السيد صابر: مدير فني 3*3.

وفي كرة اليد، تقرر تجديد تعاقد ياسر لبيب كرئيس للجهاز وهاني حسن مدير فرق الرجال، ديفيد ديفز مدير فني فريق الرجال، محمد إبراهيم مدرب عام، محمد عادل مدير فني فريق السيدات، عمرو عطية: مدير الأكاديمية.

وفي الكرة الطائرة: عبد اللطيف عثمان مدير فريق الرجال،محمد عبد الفتاح: مدرب عام ،ومحمد عيسى مدرب مساعد ،وحمدي الصافي: مدير قطاع الناشئين والناشئات، محمد عبد الرحمن مدير الأكاديمية.

وفي الألعاب الفردية: أسامة عز الرجال رئيس جهاز الجمباز، محمد عباس رئيس جهاز الإسكواش، ياسر داود رئيس جهاز ألعاب القوى، خالد فضل رئيس جهاز الكاراتيه، وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، شريف الساكت رئيس جهاز تنس الطاولة، العجمي السيد رئيس جهاز الاحتياجات الخاصة، أحمد الديب رئيس جهاز الرياضة للجميع.