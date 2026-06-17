هل يمكن إسقاط الجنسية المصرية؟.. القانون يحدد الحالات والشروط

تمثل الجنسية المصرية رابطة قانونية وسيادية تحدد علاقة الفرد بالدولة، ولذلك لم يترك المشرع مسألة فقدانها دون ضوابط محددة، بل قصر إسقاطها أو سحبها على حالات استثنائية ترتبط بمخالفات جسيمة أو تصرفات تمس المصالح العليا للبلاد.

ومع تزايد التساؤلات حول أسباب إسقاط الجنسية، تبرز الحالات التي حددها قانون الجنسية المصرية والإجراءات المنظمة لاتخاذ هذا القرار.

جناية أو جريمة مخلة بالشرف

ومن أبرز هذه الحالات؛ صدور حكم على الشخص في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، أو في جرائم تمس أمن الدولة من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى انقطاعه عن الإقامة في مصر لمدة عامين متتاليين دون عذر مقبول.

كما يجيز القانون إسقاط الجنسية في حالات أخرى، من بينها دخول الشخص في جنسية أجنبية بالمخالفة للقانون، أو قبول الخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون ترخيص، أو العمل لدى جهات أجنبية تهدد المصالح العليا للبلاد، وكذلك الانضمام لكيانات معادية أو المشاركة في أنشطة تضر بالأمن القومي.