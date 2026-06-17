داليا الأتربي: مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع تعكس مكانة مصر الدولية ودورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع، ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرنسا، يعكسان المكانة الدولية التي تحظى بها مصر ودورها الفاعل في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

وقالت الأتربي إن اللقاء بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب يمثل امتدادًا للعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ويؤكد أهمية الدور المصري في الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

رؤية متوازنة في التعامل مع القضايا العالمية

وأضافت أن حضور الرئيس السيسي لقمة مجموعة السبع يؤكد تقدير المجتمع الدولي للدور المصري، باعتبارها دولة محورية تمتلك رؤية متوازنة في التعامل مع القضايا العالمية، وتسعى دائمًا إلى دعم جهود السلام والتنمية وتعزيز التعاون بين الدول.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشاركة مصر في المحافل الدولية الكبرى تعكس نجاح السياسة الخارجية المصرية القائمة على بناء الشراكات المتوازنة، والدفاع عن المصالح الوطنية، إلى جانب طرح رؤى وحلول للتحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

وأكدت أن الرئيس السيسي يواصل ترسيخ حضور مصر على الساحة الدولية، من خلال التحركات الدبلوماسية الفاعلة التي تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار، ودعم قضايا التنمية ومواجهة الأزمات الإقليمية