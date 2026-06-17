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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ورئيس البرازيل على هامش قمة السبع

السيسي ورئيس البرازيل
السيسي ورئيس البرازيل
رحمة سمير

كشف الإعلامي نشأت الديهي تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس البرازيلي لولا ديسيلفيا على هامش اللقاءات التي عقدها الرئيس المصري خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع.


وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، في ختام قمة مجموعة السبع، أن اللقاء عكس حالة من التفاهم والاحترام المتبادل بين الزعيمين، في ظل تقدير الجانب البرازيلي للدور الذي تقوم به مصر في مجالات التنمية وتعزيز الاستقرار والسلام.
وأشار إلى أن الرئيس البرازيلي يولي اهتمامًا كبيرًا بالتجربة المصرية، ويُقدر الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب دورها في دعم الاستقرار الإقليمي.
وأضاف أن اللقاء شهد توافقًا في الرؤى حول أهمية التعاون بين الدول النامية وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل، مع التركيز على زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأشار إلى أن العلاقات بين القاهرة والبرازيل لا تقتصر على التعاون الثنائي فقط، بل تستند إلى شراكة ممتدة داخل العديد من الأطر والتجمعات الدولية، وفي مقدمتها مجموعة البريكس ومجموعة الـ77 وتجمعات دول الجنوب.
وأكد الديهي أن اللقاء حمل رسائل إيجابية بشأن مستقبل العلاقات المصرية البرازيلية، وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أوسع في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

السيسي ديسيلفيا قمة السبع رئيس البرازيل بالورقة والقلم القاهرة والبرازيل

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