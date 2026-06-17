قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يواصل سلسلة "قوانين روحية للحياة" ويتحدث عن "قانون الشركة"
مساعد رئيس الوزراء: وثيقة ملكية الدولة الجديدة تعزز دور القطاع الخاص.. ولا إملاءات خارجية على قراراتنا الاقتصادية
الضرائب والموازنة في صدارة المشهد.. البرلمان يناقش ملفات اقتصادية حاسمة خلال يومين
أحمد موسى يحذر: رسالة واحدة قد تسرق حساباتك البنكية.. لا تضغط على هذه الروابط
إيران انتصرت.. صدمة كبيرة في إسرائيل بعد كشف بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية
الكيلو بـ80 جنيه.. موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق
زيزو يسترجع ذكريات كأس العالم: المشاركة مع منتخب مصر الأكثر فخرًا في مسيرتي
إعلامي: الزمالك يبدأ إنشاء الفرع الجديد في أكتوبر خلال 3 أشهر
وفاة شاب على يد تاجر مواشي بسبب خروفين في المطرية
حقيقة ما يحدث داخل السوق.. هل يتم التخلص من البيض فعلا؟
إستفان كوفاكس يدير مواجهة تونس واليابان في كأس العالم 2026
الأزهري في الهيئةالعامة للاستعلامات: مصر قدمت للعالم نموذجًا فريدًا في الوسطية والاعتدال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التقطته من فم الأسد.. أول تعليق من الديهي بشأن سؤاله لـ ترامب على هامش قمة مجموعة السبع

ترامب
ترامب
رحمة سمير

كشف الإعلامي نشأت الديهي تفاصيل سؤال وُجهه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش أعمال قمة مجموعة السبع التي عُقدت بمدينة إيفيان الفرنسية، قائلًا "التقطته من فم الأسد".

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، في ختام قمة مجموعة السبع، أن ترامب أعرب في مستهل حديثه عن تقديره للإعلاميين المصريين، قبل أن يسأله عن موقفه من دعم حقوق مصر المائية وأزمة سد النهضة الإثيوبي.

وبحسب الديهي، أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع مصر والرئيس السيسي، وتدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة في المنطقة.

وأشار إلى أن ترامب أعرب عن تقديره للرئيس السيسي، مؤكدًا أن اللقاءات التي جمعتهما على مدار السنوات الماضية عززت من مستوى التفاهم والتعاون بين البلدين في العديد من الملفات المشتركة.

وأضاف الديهي أن الرئيس الأمريكي أشاد بالدور الذي تقوم به مصر في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تمثل طرفًا رئيسيًا في جهود تعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات الإقليمية.

وأوضح أن ترامب أبدى تقديرًا واضحًا للرئيس السيسي، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به في إدارة الملفات الإقليمية ودعم الأمن في الشرق الأوسط.

وأشار الديهي إلى أن اللقاء شهد تبادل الحديث عن العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة وسبل تطويرها، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

ونوه إلى أن الجانبين ناقشا الجهود المبذولة لدفع مسار القضية الفلسطينية، واستكمال الخطوات المتعلقة بمرحلة ما بعد وقف التصعيد، فضلًا عن تطورات الملف اللبناني وسبل الحفاظ على استقرار المنطقة وأهمية تأمين الممرات الملاحية الدولية والحفاظ على استقرار حركة التجارة العالمية، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأكد الديهي أن اللقاء اتسم بالإيجابية وشهد توافقًا بين الرئيسين على استمرار التواصل والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.

واختتم الديهي حديثه بالتأكيد على أن جميع اللقاءات بين الرئيس السيسي وترامب كانت مثمرة وجميعها كان فيها احترام مباشر من الرئيس ترامب إلى الرئيس السيسي.

نشأت الديهي مدينة إيفيان الفرنسية TEN السيسي سد النهضة الإثيوبي ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

مستشفي الشاطبي

النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي

ترشيحاتنا

السيسي وترامب

نشأت الديهي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وترامب على هامش قمة السبع

السيسي ورئيس البرازيل

نشأت الديهي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ورئيس البرازيل على هامش قمة السبع

الرئيس السيسي

محمد حجازي: الرئيس السيسي حمل ملفات المنطقة إلى قمة السبع.. وترامب يدعم حق مصر في حماية النيل

بالصور

للدايت.. سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

بعد طرح ميتسوبيشي ديستينيتور.. أشهر 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

أسعار سوزوكى التو المستعملة في مصر

سوزوكى التو
سوزوكى التو
سوزوكى التو

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد