التقطته من فم الأسد.. أول تعليق من الديهي بشأن سؤاله لـ ترامب على هامش قمة مجموعة السبع

كشف الإعلامي نشأت الديهي تفاصيل سؤال وُجهه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش أعمال قمة مجموعة السبع التي عُقدت بمدينة إيفيان الفرنسية، قائلًا "التقطته من فم الأسد".

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، في ختام قمة مجموعة السبع، أن ترامب أعرب في مستهل حديثه عن تقديره للإعلاميين المصريين، قبل أن يسأله عن موقفه من دعم حقوق مصر المائية وأزمة سد النهضة الإثيوبي.

وبحسب الديهي، أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع مصر والرئيس السيسي، وتدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة في المنطقة.

وأشار إلى أن ترامب أعرب عن تقديره للرئيس السيسي، مؤكدًا أن اللقاءات التي جمعتهما على مدار السنوات الماضية عززت من مستوى التفاهم والتعاون بين البلدين في العديد من الملفات المشتركة.

وأضاف الديهي أن الرئيس الأمريكي أشاد بالدور الذي تقوم به مصر في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تمثل طرفًا رئيسيًا في جهود تعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات الإقليمية.

وأوضح أن ترامب أبدى تقديرًا واضحًا للرئيس السيسي، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به في إدارة الملفات الإقليمية ودعم الأمن في الشرق الأوسط.

وأشار الديهي إلى أن اللقاء شهد تبادل الحديث عن العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة وسبل تطويرها، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

ونوه إلى أن الجانبين ناقشا الجهود المبذولة لدفع مسار القضية الفلسطينية، واستكمال الخطوات المتعلقة بمرحلة ما بعد وقف التصعيد، فضلًا عن تطورات الملف اللبناني وسبل الحفاظ على استقرار المنطقة وأهمية تأمين الممرات الملاحية الدولية والحفاظ على استقرار حركة التجارة العالمية، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأكد الديهي أن اللقاء اتسم بالإيجابية وشهد توافقًا بين الرئيسين على استمرار التواصل والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.

واختتم الديهي حديثه بالتأكيد على أن جميع اللقاءات بين الرئيس السيسي وترامب كانت مثمرة وجميعها كان فيها احترام مباشر من الرئيس ترامب إلى الرئيس السيسي.