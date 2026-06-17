ترامب: إثيوبيا تعاملت بشكل غير منصف في ملف النيل.. وندعم مصر بقوة

في تحول سياسي بارز يعيد ترتيب الأوراق في ملف مياه النيل، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة دبلوماسية قوية للجانب الإثيوبي، معلنًا وقوف واشنطن الثابت إلى جانب القاهرة.

جاءت تصريحات ترامب لتعكس حجم الاستياء المكتوم من التعنت الإثيوبي في المفاوضات، ولتفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول طبيعة الضغوط الدولية المقبلة لضمان التوصل إلى اتفاق عادل وشامل.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس السيسي يحظى باحترام كبير من جميع دول العالم.. وعلاقتي به قوية للغاية.

إثيوبيا تعاملت مع مصر بشكل غير منصف في ملف نهر النيل

وأضاف ترامب، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إثيوبيا تعاملت مع مصر بشكل غير منصف في ملف نهر النيل وندعم مصر بقوة في هذا الملف.

وتابع بالقول ،"نتفهم الشواغل المصرية بشأن ملف نهر النيل وسنعمل على تسويته بشكل عادل".

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش فعاليات قمة مجموعة السبع بفرنسا.