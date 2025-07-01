رئيس اتحاد الكونغ فو يتفقد دورة صقل المدربين بالإسكندرية

تفقد المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو دورة الترقي والصقل للمدربين التي تقام بكلية التربية الرياضية بأبو قير بالإسكندرية بالتعاون مع منطقة الإسكندرية للووشوكونغ فو.

خلال كلمته أكد المحاسب شريف مصطفى أن الارتقاء بمستوى المدربين أمر حيوي لمواكبة أحدث المستجدات التدريبية على الصعيدين القاري والدولي حيث أن التدريب الحديث لا يقتصر على الجانب الفني فقط، بل يشمل أيضًا الإعداد البدني والنفسي والخططي بما يتناسب مع المعايير العالمية.

يهدف الاتحاد من خلال هذه الدورات إلى توسيع قاعدة المشاركة في اللعبة، وذلك بتأهيل جيل جديد من المدربين القادرين على جذب المواهب وتطويرها بالإضافة إلى صقل وترقي المدربين الحاليين وفقًا لأفضل الممارسات. فالمدرب الكفء هو حجر الزاوية في بناء فرق قوية قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات على كافة المستويات، فضلاً عن نشر اللعبة وزيادة شعبيتها بين الشباب.

استمع المحاسب شريف مصطفى إلى آراء المدربين الدارسين بالدورة حول مقترحاتهم وتم توجيهها مباشرة إلى الإدارات المختصة بالاتحاد لدراستها وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ مايلزم حيال تنفيذ تلك المقترحات وفى نهاية كلمته قام بتقديم الشكر للقائمين على الدورة والدارسين.

جاءت هذه الزيارة في إطار حرص الاتحاد على متابعة سير العمل وتوفير كافة سبل الدعم للمدربين ورافق رئيس الاتحاد خلال جولته المهندس محمود خيري عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور أحمد البكاتوشي المدير التنفيذي للاتحاد، واللواء أحمد جاد مدير المنتخبات القومية.

وكان في استقبالهم الاستاذ محمود عسكر رئيس منطقة الاسكندريه للووشو كونغ فو و الأستاذ عمرو اسماعيل مشرف عام الدورة والكابتن مراد عباس رئيس اللجنة العليا للمدربين ومدير الدورة والكابتن ياسر على المدير التنفيذي لمنطقة الاسكندرية.