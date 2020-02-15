سامية الطرابلسي تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت سامية الطرابلسي بإطلالة انيقة بارتدائها فستانا منقوش قصيرا مع وضع ميكب خفيف على وجهها مناسب لبشرتها مع وضع أحمر الشفاه لإبراز أنوثتها.





وفي سياق آخر شاركت سامية الطرابلسي في مسرحية "3 أيام في الساحل" مع النجم محمد هنيدي".





وجسدت سامية الطرابلسي خلال المسرحية شخصية "روقة" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية وإشادات عديدة من الجمهور.





مسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي، محمد محمود، أحمد فتحي، سامية الطرابلسي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومها أبو عوف، ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج مجدي الهواري.









وشاركت مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم "عيش حياتك" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.



