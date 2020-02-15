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فن

فيفي عبده تحتفل بعيد الحب.. صورة

السبت 15/فبراير/2020 - 01:20 ص
فيفي عبده
فيفي عبده
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محمد بدران
حرصت الفنانة فيفي عبده على الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين"، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت فيفي با اطلالة جذابة وهي ترتدى فستانا باللون الأحمر، مكشوف الصدر وتركت شعرها منسدلا بطريقة انيقة.

وعلقت فيفي عبده على الصورة قائلة "كل عيد حب وانتوا طيبين بحبك لاف يو" نالت اعجاب متابعيها.

يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم. 

مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

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‏كل عيد حب وإنتو طيبين بحبك لاف يو

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فيفي عبده تحتفل بعيد الحب.. صورة
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