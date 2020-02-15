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منوعات

بعد قضية اقتحام منزلها.. عشرات البودي جاردات يرافقون نانسي عجرم بحفل ستاد القاهرة.. شاهد

السبت 15/فبراير/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

رافق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، العشرات من الحراس الشخصيين، خلال صعودها إلى ستاد القاهرة لإحياء حفل عيد الحب الذي اقيم بالأمس، وسط حضور الآلاف من المحتفلين .


وظهرت نانسي عجرم عبر الصور التي رصدها موقع " صدى البلد" وهي تسير برفقة العشرات من البودي جاردات ، خلال صعودها إلى ساحة الاستاد لتقديم فقرتها الغنائية في حفل عيد الحب، حيث ظل الحرس الشخصيين لنانسي يصاحبها لبضع دقائق خلال وقفها بوسط الاستاد.


فيما ارتدت نانسي عجرم بلوزة سواريه وبنطلون جلد، وبدت أكثر نحافة من السابق، حيث اقدمت عرضًا مميزًا وسط الجمهور وذلك بعد طافت أرض الاستاد لتحي الجمهور وتفاعل معه في مشهد يصاحبه أجواء الفرحة والسعادة.


والجدير بالذكر ان في الاوانة الماضية، أثير الجدل حول اقتحام أحد الأشخاص منزل النجمة نانسي عجرم، مما أسفر عن مقتله على يد زوجها حيث لا تزال تلك القضية أحد قضايا الرأي العام اللبناني والتي يستمر التحقيقات فيها.


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