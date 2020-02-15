حازم إمام: الفوز على الترجي رد على المشككين ..ولم نشعر أننا خارج مصر .. فيديو

قال حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مباراة الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي، كانت صعبة.





وكان الزمالك قد نجح في اقتناص السوبر الإفريقي التي أقيمت مباراته في قطر، على حساب الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف.





وقال حازم في تصريحات تليفزيونية لفضائية "الزمالك": "حققت أول سوبر إفريقي لي مع الزمالك أمام فريق كبير توج ببطولة إفريقيا العامين الماضيين، قال البعض إن هذه أسهل مباراة للترجي، وأتمنى أن يكونوا قد شاهدوا اللقاء لكي يعرفوا أسهل مباراة للفريق التونسي كيف صارت".





واختتم: "أبارك لجمهور الزمالك، ولم أشعر أنني كنت خارج مصر، حيث كانوا يساندوننا منذ تواجدنا في قطر".