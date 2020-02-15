أردوغان يحظر مجلة ساخرة تهكمت على صهره

حظرت السلطات التركية الدخول إلى مجلة لمان، أبرز المجلات الساخرة في تركيا، بعد كاريكاتير ساخر من وزير الخزانة والمالية وصهره، برات ألبيراق.





وحسبما ذكرت صحيفة "زمان" التركية، فقد نشرت المجلة في عددها الصادر يوم 22 يناير، على غلافها، كاركاتيرًا ساخرًا مقتبسا عبارة الوزير "انتبهوا؛ فهنا مهم جدا" التي يستخدمها ألبيراق كثيرًا، في إشارة إلى أنه يشتري المناطق الغالية بمسار مشروع قناة إسطنبول.





وكانت الصحف التركية زعمت شراء ألبيراق صهر الرئيس أردوغان، قطعة أرض بالمنطقة التي ستشهد مشروع قناة إسطنبول.





من جانبها حظرت الدائرة السابعة بمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول الدخول إلى عدد المجلة بموجب قرارها الصادر بتاريخ 12 من فبراير الجاري.



