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منوعات

موقف مقزز.. طفل يبتلع ذبابة أثناء تسجيل لقاء تليفزيوني.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
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مريم صليب
نتعرض لمواقف محرجة في بعض الأحيان إلا أن بعض المواقف تخرج من بند الإحراج لتدخل في بند الاشمئزاز كما حدث لذلك الطفل. 

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أحد الأطفال ظهر في لقاء تليفزيوني مع مراسلة قناة بريطانية وقام بفعل مقزز للغاية أثناء تسجيل اللقاء . 

ويظهر في الصور ذبابة كانت تقف على وجه الطفل وتعود لتقف على أنفه وأذنه حتى اقتربت من فمه فقام ببلعها وكأنها قطعة حلوى . 

لم تلتفت مراسلة التليفزيون لما قام به الطفل، إلا أن المشاهدين التفتوا لتلك الحركة المقززة وقاموا بتداول الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
موقف مقزز.. طفل يبتلع ذبابة أثناء تسجيل لقاء تليفزيوني.. فيديو
موقف مقزز.. طفل يبتلع ذبابة أثناء تسجيل لقاء تليفزيوني.. فيديو
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