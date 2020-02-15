موقف مقزز.. طفل يبتلع ذبابة أثناء تسجيل لقاء تليفزيوني.. فيديو

نتعرض لمواقف محرجة في بعض الأحيان إلا أن بعض المواقف تخرج من بند الإحراج لتدخل في بند الاشمئزاز كما حدث لذلك الطفل.





ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أحد الأطفال ظهر في لقاء تليفزيوني مع مراسلة قناة بريطانية وقام بفعل مقزز للغاية أثناء تسجيل اللقاء .





ويظهر في الصور ذبابة كانت تقف على وجه الطفل وتعود لتقف على أنفه وأذنه حتى اقتربت من فمه فقام ببلعها وكأنها قطعة حلوى .



