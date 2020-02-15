وزيرة التعاون الدولي تلتقي وفدا من الأمم المتحدة لدعم البرامج التنموية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بـ سارة بول، نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمكتبها بمقر الوزارة اليوم ، بحضور الدكتورة راندا أبو الحسن، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.

وأكدت "المشاط" في تصريحات لها، حرص الحكومة على تعميق الشراكة مع البرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مع العمل على التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، مشيرة إلى أن الوزارة على ربط كافة المشروعات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أهمية التوسع فى تمويل القطاع الخاص نظرا لدوره فى المشاركة في التنمية، فى إطار تحقيق التكامل بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وربط أهداف التنمية المستدامة مع استثمارات القطاع الخاص ذات البعد التنموى، لتكون أنشطة متكاملة تحقق نتائج مستدامة.

وفي سياق متصل أكدت سارة بول،نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ أن هناك اهتماما بزيادة التعاون مع مصر فى إطار الاستراتيجية بين الجانبين، لتحقيق قصص نجاح تنموية جديدة فى مصر فى مجالات متنوعة، مع تحقيق التكامل بين مشروعات الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.

وأشادت ببـرنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة وما يتضمنه من مشروعات تنموية تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى حريص على الشراكة مع القطاع الخاص فى دعم المشروعات التنموية فى مصر.

وأشارت إلى أسبوع المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر والذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، ويساعد الدول العربية على صياغة استراتيجيات التفكير الاستباقي لدعم المعرفة، بوصفها عنصرا رئيسيا في بناء الاقتصاد المعرفي، إذ يعمل المشاركون على طرح أفكار مبتكرة لحل التحديات التنموية والمعرفية، من أجل الوصول إلى مجتمع المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.