أصابها بنوبة هلع.. كيف احتفل جندي روسي بعيد الحب مع صديقته؟

عرضت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو، يظهر احتفال جندي روسي وإبداء حبه لصديقته بطريقة غريبة ولكنه أصابتها بالذعر فى بداية الأمر.





وقام جندي روسي، بطلب الزواج من صديقته بطريقة مبتكرة وسط ترسانة من الدبابات، حيث قام زملاؤه بمناورة رسموا خلالها بواسطة 16 دبابة طوقًا يحيط بالحبيبين على شكل قلب.





وتم تصوير هذا المشهد الرومانسي في فيديو ذات جودة عالية نشرته وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة 14 فبراير الموافق عيد الحب أو عيد القديس "فلانتين".





فعندما بدأت حبيبات الثلج تتساقط، دخلت دبابات من نوع تي 72 ب 3 واتخذت مواقعها على أرضية تدريب "البينو" خارج موسكو.





وأفادت قناة "زفيزدا" التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، بأنّ الجندي دينيس كازانتسيف رافق صديقته "ألكسندرا كوبتوفا" وسط الدبابات وعيناها مغمضتان ثم نزل كازانتسيف على ركبته ممسكا باقة من الورود الحمراء، قائلا "نحن معا منذ مدة طويلة جدا لقد تجاوزنا عامل الوقت والمسافات.. تزوجيني!".





وعندما أومأت صديقته بصمت "نعم" وضع الخاتم بإصبعها، وقالت كوبتوفا "أنا لا أفهم ما يجري، لم أكن أتوقع هذا قط".





وتستخدم مثل هذه الدبابات في موكب النصر السنوي في الساحة الحمراء، وعلق مراسل قناة "زفيزدا" الروسية، بقوله "لم يرَ أحد فكرة كهذه لطلب الزواج قط".





واحتفل العالم أمس الجمعة بـ"عيد الحب"، والذي يحمل معه العديد من العادات والتقاليد التي يقوم بها العشاق والمحبين، من تبادل الهدايا، والتنزه في أماكن كثيرة للتعبير عن حبهم لبعض.



