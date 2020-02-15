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أخبار البلد

المربون عازفون.. «الفلاحين» تحذر من ارتفاع أسعار اللحوم الفترة القادمة

السبت 15/فبراير/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

حذرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة محمد عبدالستار، من ارتفاع أسعار اللحوم الفترة المقبلة بعد عزوف الفلاحين عن تربية الماشية؛ خاصة بعد ارتفاع أسعار الأعلاف.


وقال النقيب العام للفلاحين، محمد عبدالستار، إن هناك أزمة في قطاع اللحوم قادمة، لاسيما بعد عزوف مربين كثيرين عن تربية الماشية خاصة أن سعر الأعلاف يبلغ 40 إلى 50 جنيها يوميا لرأس الماشية الواحدة، مطالبًا وزير الزراعة بمنظومة واضحة لمواجهة عزوف المربيين، والوقوف على المشاكل التى تواجههم للتصدى لها، وفى مقدمتها ارتفاع أسعار الأعلاف.


وأوضح نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات صحفية اليوم، السبت، أن الفلاح والمربى لا يرغب في تربية الماشية؛ بعد أن وصل سعر طن العلف إلى 4700 للطن الواحد، متسائلًا "لماذا لا تنشئ الحكومة مصانع لتصنيع الأعلاف؟". 


ولفت إلى أن سعر الماشية منخفض ولكن اللحوم لا تزال مرتفعة، فكيلو اللحمة السودانى يصل سعره لـ85 جنيهًا، وكيلو اللحمة البلدى تقدر بنحو 110 جنيهات فى عدد من المحافظات، وتباع فى القاهرة بـ160 جنيهًا.

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