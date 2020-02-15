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رياضة

غداً.. بعثة منتخب ناشئي اليد تطير لليونان للمشاركة في بطولة البحر المتوسط

السبت 15/فبراير/2020 - 04:35 م
صدى البلد
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عمرو الحلواني
تغادر غدا الأحد بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد لمواليد ٢٠٠٢ متوجهة إلي اليونان للمشاركة في بطولة البحر المتوسط رقم "١٧" لكرة اليد التي تقام خلال الفترة من ١٧ إلي ٢٤ من فبراير الجاري بمشاركة ١٤ دولة أبرزهم مصر وأسبانيا ومونتينيجرو ومقدونيا وصربيا ورومانيا وكرواتيا وتونس بالإضافة إلي اليونان البلد المضيف للبطولة .

وقام الإتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي بوضع نظام جديد للمباريات خلال البطولة بدء من الدور الأول للمجموعات حيث ستكون مدة المباراة ٤٥ دقيقة مقسمة علي ٣ أشواط كل شوط مدته ١٥ دقيقة ولكل مدرب منتخب مشارك في البطولة الحق في ٣ فترات كوقت مستقطع خلال المباراة . 

بينما ستكون مدة المباراة النهائية ٦٠ دقيقة مقسمة علي ٣ أشواط كل شوط مدته ٢٠ دقيقة ولكل منتخب له ٣ مرات وقت مستقطع خلال المباراة النهائية .

وسيتم تقسيم الـ ١٤ منتخبا المشاركة في البطولة إلي مجموعتين كل منهما تصم ٧ منتخبات وتقام المنافسة بينهم بنظام الدوري من دور واحد بعدها تصعد الفرق الأربعة الأولي من كلا المجموعتين إلي دور الثمانية لتكون النتائج بخروج المغلوب .

يرأس بعثة المنتخب الوطني الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الإتحاد ومعه أسر القصبي مديرا فنيا للمنتخب ومعه هاني الفخراني مساعدا للمدير الفني ومحمود غريب مديرا إداريا للمنتخب والدكتور ماجد حاتم طبيبا للبعثة ومعهم اللاعبين مصطفي قسطاوي ويوسف حاتم لحراسة المرمي وراضي محمد ويوسف سامي وهشام صلاح ومحمد سمير ومروان حاتم وشهاب علي وعمر ماجد ومهاب سعيد وعمر معتز وعمر محمود وَعَبَد الرحمن باهي وإبراهيم حسن ومحمد رفاعي ومحمد طارق وعمر شريف وبيجاد مروان لاعبين .
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