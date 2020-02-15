بعد تضارب في الأنباء.. حقيقة زيارة أمير قطر للجزائر

أصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا حذرت خلاله من تداول الأخبار البروتوكولية والمتعلقة بنشاط الرئيس من مصادر غير رسمية.





وقالت في بيان تذكر فيه وسائل الإعلام ومختلف منصات التواصل الإجتماعي إن كل الأخبار ذات الطابع البروتوكولي أو المتعلقة في جانبها الخاص بنشاط رئيس الجمهورية تستقى حصريا من مصدرها الرسمي برئاسة الجمهورية أو عبر بيانات تنشر عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية.





وأكدت الرئاسة الجزائرية أن عدم الإلتزام بالبيان المنشور بتاريخ الـ28 من شهر ديسمبر الماضي والمتضمن نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، يعتبر إخلالا متعمدا بأخلاقيات المهنة وإمعانا في نشر الاخبار المضللة والكاذبة تتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها الكاملة.





يأتي ذلك بعد تداول أنباء عن زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى الجزائر يوم 24 فبراير الجاري.



