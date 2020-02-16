Apple تحاول اللحاق بـ هواوي.. آيفون جديد بشبكة الجيل الخامس

وسط الجدل الدائر حول استخدام شبكات الجيل الخامس في العالم بسبب الصين، كشف تسريبات إعلامية عن شركة "آبل" Apple الأمريكية من المتوقع أن تكشف عن هواتفهم التي تعمل على شبكة الجيل الخامس 5G خلال الخريف القادم. ، وذلك بفضل استخدام مودم شركة كوالكوم إكس Qualcomm’s X55 5G modem.





يقال إنه سيتم إقران هذا المودم بشريحة آبل Apple جديدة، من المحتمل أن يطلق عليها A14 Bionic، والتي ستكون الأولى من الشركة التي ستبتكرها باستخدام عملية 5 نانومتر.





بشكل عام، الانتقال إلى عمليات التصنيع الأصغر لجعل الرقائق أكثر كفاءة مع السماح بتخزين المزيد من طاقة المعالجة في مساحة أصغر.





وكان الخبير التقني الصيني مينج تشي كيو قد توقع قيام آبل Apple بهذه الخطوة في يوليو الماضي، ولكن الجديد يتمثل في التقاري التي تشير إلى ما هي خطط آبل ةكوالكوك بعد أن سوت الشركاتن خلافاتهما القانونية أمام المحاكم في إبريل الماضي.





على المدى الطويل، يعتقد أن شركة Apple تعمل على أجهزة المودم الداخلية الخاصة بها بعد أن حصلت على غالبية أعمال مودم الهواتف الذكية من Intel في يوليو.





ويؤكد التقرير أيضا الشائعات السابقة التي تفيد بأن شركة آبل تخطط للتبديل إلى عملية تصنيع بقطر 5 نانومتر لرقائقها العام المقبل، وذلك في الوقت الذي كان يبلغ فيه حجم هذه الرقائق حوالي 7 نانومتر.





ويعتقد أن منافسة آبل، شركة هواوي الصينية تعمل على رقائق بنفس الحجم أيضا، وسوف يتم إطلاقها في الفترة ذاتها.



