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محافظات

الاثنين .. إقامة الصالون الثقافي وطن بلا شائعات بالأقصر

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:00 ص
الاثنين ... إقامة
الاثنين ... إقامة الصالون الثقافي وطن بلا شائعات " بالأقصر
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شمس يونس
أعلنت جامعة الاقصر عن تنظيم صالون ثقافي تحت عنوان " وطن بلا شائعات " وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والدكتور بدوي شحات بدوي رئيس جامعة الأقصر و الدكتور محمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي .

يقام الصالون بالتعاون بين جامعة الأقصر و قصر ثقافة الأقصر ومديرية الشباب والرياضة ، وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحا يوم الأثنين القادم 17 فبراير 2020م بنادي التجديف بالأقصر

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يأتي هذا الصالون في إطار اهتمام الدولة المصرية بمحاربة الشائعات المتعددة التي تستهدف البلاد ، سوء كانت هذه الشائعات منظمة أو بناء علي نقص المعلومات أو اجتهادات من افراد ، وذلك من خلال عقد ندوة حوارية تفاعلية مع جمهور الأقصر بفئاته المختلفة و طلاب الجامعة حول تأثير الشائعات علي المجتمع المصري ، وفتح باب الحوار بين المتحدثين  والجمهور .

المحاضرون الرئيسيون في هذا الصالون الدكتور محمود النوبي أحمد، أستاذ الأدب والنقد ووكيل كلية الألسن جامعة الأقصر  والدكتور  أحمد جمال عيد ، وأستاذ الجرافيك المساعد ومستشار الأنشطة الثقافية بجامعة الأقصر ويدير الصالون  أحمد العراقي عضو نادي الأدب بقصر ثقافة الأقصر .
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