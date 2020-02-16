الاثنين ... إقامة الصالون الثقافي وطن بلا شائعات " بالأقصر

أعلنت جامعة الاقصر عن تنظيم صالون ثقافي تحت عنوان " وطن بلا شائعات " وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والدكتور بدوي شحات بدوي رئيس جامعة الأقصر و الدكتور محمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي .





يقام الصالون بالتعاون بين جامعة الأقصر و قصر ثقافة الأقصر ومديرية الشباب والرياضة ، وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحا يوم الأثنين القادم 17 فبراير 2020م بنادي التجديف بالأقصر





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يأتي هذا الصالون في إطار اهتمام الدولة المصرية بمحاربة الشائعات المتعددة التي تستهدف البلاد ، سوء كانت هذه الشائعات منظمة أو بناء علي نقص المعلومات أو اجتهادات من افراد ، وذلك من خلال عقد ندوة حوارية تفاعلية مع جمهور الأقصر بفئاته المختلفة و طلاب الجامعة حول تأثير الشائعات علي المجتمع المصري ، وفتح باب الحوار بين المتحدثين والجمهور .



