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رياضة

ملخص مباراة ليفربول ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي .. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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أحمد هاني
خطف فريق ليفربول فوزا صعبا من أرض نورويتش سيتي متذيل الدوري الإنجليزي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من "البريميرليج". 


وجاء هدف المباراة الوحيد من توقيع البديل ساديو ماني العائد من الإصابة، بالدقيقة 78 من عمر اللقاء من تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق جوردان هندرسون إلى داخل منطقة الجزاء تمكن ساديو ماني من ترويضها بشكل رائع ثم أطلق تسديدة قوية في الزاوية اليمنى الأرضية للمرمى سكنت الشباك.


وحاول نورويتش التسجيل مبكرا من تسديدة مباغتة لأليكسندر تيتي لاعب نورويتش سيتي من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء ليفربول اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى الحارس أليسون وإرتدت إلى ركلة ركنية.


وسدد محمد صلاح كرة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي مميز تصدى لها الحارس تيم كرول بصعوبة بالغة قبل أن ترتد الكرة من بين يديه وتصل لنابي كيتا المنفرد بشكل كامل بالمرمى إلا أن الأخير سدد بشكل سئ للغاية في جسد الحارس تيم كرول.


ووصلت نسبة الاستحواذ مع حلول الدقيقة 60، نورويتش سيتي 28% - 72% ليفربول.


الفوز رفع رصيد ليفربول في صدارة جدول المسابقة برصيد 75 نقطة وبفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب و24 نقطة أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.
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