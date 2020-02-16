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ثقافة

الأماكن السياحية فى بلدنا بثقافة جنوب سيناء

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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طارق موسى
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة جنوب سيناء، حيث عقد بيت ثقافة نويبع محاضرة تثقيفية بعنوان " الأماكن السياحية في بلدنا " ألقاها الشيخ حماده السباعى مفتش عام المنطقة الأزهرية بنويبع تحدث خلالها عن الأماكن السياحية في مصر سواء كانت تاريخية أو دينية أو علاجية أو ثقافية أو ترفيهية  متطرق لأهمية إعادة النظر فى تنشيطها ودورها فى التأثير على الدخل القومي والمشروعات التي تقوم بها الحكومة المصرية من أجل تحقيق نهضة شاملة .

عقد بيت ثقافة أبوزنيمة محاضرة تثقيفية بعنوان " القيم السياسية والاجتماعية " ألقاها عاطف هنداوى بالتربية والتعليم ، تحدث خلالها عن القيم الإيجابية التي يجب أن يتحلى بها المواطن موضحًا مجموعة القوانين واللوائح التي تنظمها الحكومة من أجل تحقيق القيم الإيجابية السياسية والاجتماعية بالمجتمع .

أعد بيت ثقافة دهب جلسة حكى وسرد قصصى للأطفال  لحكى قصة " بئر زمزم " للكاتب عبد التواب يوسف والذى يتناول مجموعة من القيم الإيجابية، بهدف تنمية وتعزيز القيم الإيجابية للنشء، كما عقد بيت ثقافة ابورديس محاضرة تثقيفية بعنوان " التسرب من التعليم " ألقاها أحمد راضى بالتربية والتعليم  تحدث خلالها عن التسرب  التعليمى من حيث الأنواع الأسباب والمخاطر  مؤكدًا على أهمية دور الأسرة فى القضاء على هذه الظاهرة ، مبينا القوانين واللوائح التي وضعتها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة  وتأثيرها السلبى على المجتمع مؤكدًا أن العلم والمعرفة وملاحقة التطورات التكنولوجي من أهم أسباب ازدهار وتقدم الدول .
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