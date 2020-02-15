حملة مكبرة لإزالة الإشغالات الحاجبة لرؤية البحر بالجمرك بالإسكندرية.. صور





شارك في الحملة كل من من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، ونجوى أمين رئيس حي الجمرك. وتم خلالها إزالة كافة المعوقات والأكشاك الخشبية من الشواطيء التى تعوق رؤية البحر.



وفي شاطىء أبي العباس تم إزالة عدد من الكتل الخرسانية والسلالم علاوة علي إزالة إشغالات الشماسي والكراسي به، كما تم تحريك جميع المراكب التي توجد علي رصيف الكورنيش والبالغ عددها ٩ مراكب وإنزالها داخل الشط وذلك لتوسعة الرصيف للمارة.



وخلال الحملة؛ تم إعطاء مهلة حتي يوم السبت القادم لتغيير واجهة كافيتريا مركز الغوص بواجهة أخري زجاجية غير حاجبة لرؤية البحر، وفي حال عدم التنفيذ سيتم إزالتها فورا.





علي الصعيد ذاته؛ تم تسوية الأسيجة المزروعة وقصها بحيث لا تحجب الرؤية أمام مركز الغوص. وإزالة الأكشاك الخشبية التي تحجب الرؤية وتم التنبية على المستأجرين بأن يكون الأجزاء الزجاجية تتيح الرؤية. وتم المرور علي مسطاح الأنفوشي ومعاينة المكان وإزالة ما فوق أسطح الأكشاك.

شنت محافظة الإسكندرية اليوم حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات بنطاق حي الجمرك بدأت من رأس التين حتى محطة القويري، تنفيذا لتعليمات المحافظ إزالة الإشغالات والتعديات الغير قانونية وكافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر عن المواطنين بكافة المنشآت المخالفة التي وضعها مستأجري الشواطئ والكافيتريات، مؤكدا أن رؤية البحر حق للجميع ولن يسمح بحجبها.