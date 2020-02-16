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حوادث

اليوم.. دعوى غلق صيدليات رشدى لمخالفتها لقانون الصيادلة

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:00 ص
محكمة القضاء الإدارى
محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة
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محمد زهير
تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد ، الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، التى طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات رشدي رقم 49659 استثمار ، لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة،وتنفيذا للأحكام القضائية.
 
وجاء في صحيفة الدعوى التى حملت رقم 57217 لسنة 73 أن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للالتفات على المحظورات التي جاء بها قانون الصيدلة.
 
وأضافت الدعوى، أن تلك المحظورات التي أيدتها المحكمة الدستورية العليا التي شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن حظرت امتلاك أكثر من صيدليتين ووضعت أسس أخلاقيات المهنة ومنع المضاربة والمزاحمة والاحتكارات .
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