هتافات حماسية لجماهير الزمالك تشعل أجواء مطار القاهرة.. شاهد

يشهد محيط مطار القاهرة الدولي، توافد حاشد لجماهير نادي الزمالك، لاستقبال بعثة النادي العائدة بعد الفوز على الترجي التونسي وتحقيق السوبر الإفريقي، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الغرافة بقطر.

وحرصت جماهير الزمالك على التواجد، لاستقبال البعثة العائدة بكأس السوبر، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين احتفالات جماهير الزمالك، الذي حرصت على رفع علم مصر واعلام النادي لاستقبال البعثة بهتافات حماسية كبيرة.





كان نادي الزمالك، حقق البطولة الرابعة من السوبر الإفريقي، بعد تغلبه على نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، في المباراة التي شهدت تفوق اللاعب المغربي أشرف بنشرقي وحصوله على رجل المباراة.



