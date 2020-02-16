طارق سليمان: إكرامي قادر على العطاء 5 سنوات مقبلة

أكد طارق سليمان، مدرب حراس النادي الأهلي سابقًا، أن شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، يمتلك تاريخًا كبيرًا إفريقيًا ومحليًا.





وأوضح طارق سليمان خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": " إكرامي يأتي بعد عصام الحضري مباشرة من حيث التاريخ، والأهلي يرفض رحيل إكرامي وعرض عليه تجديد عقده.





وتابع: "إكرامي سيرحل عن الأهلي لرغبته في المشاركة.. وهو قادر على العطاء 5 سنوات مقبلة، ولم يفتعل مشاكل رغم عدم مشاركته.. ودائمًا يدعم محمد الشناوي".



