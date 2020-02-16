لاسارتي اتظلم.. طارق سليمان: أصحاب المصالح وراء رحيلي عن الأهلي

أكد طارق سليمان، مدرب حراس النادي الأهلي سابقًا، أن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، تعرض للظلم من قبل الجماهير.

وأوضح طارق سليمان خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لاسارتي اتظلم والدليل حصد أصعب بطولة دوري في تاريخ الأهلي، بعد منافسة صعبة مع الزمالك وبيراميدز".



وقال طارق سليمان، إن هناك بعض المتربصين وأصحاب المصالح وراء الإطاحة به خارج أسوار القلعة الحمراء ، قائلا: أصحاب المصالح وراء رحيلي عن الأهلي.. "وعارفهم كويس".



