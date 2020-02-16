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رياضة

لاسارتي اتظلم.. طارق سليمان: أصحاب المصالح وراء رحيلي عن الأهلي

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:37 ص
طارق سليمان
طارق سليمان
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ريهام بكير
أكد طارق سليمان، مدرب حراس النادي الأهلي سابقًا، أن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، تعرض للظلم من قبل الجماهير.

وأوضح طارق سليمان خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لاسارتي اتظلم والدليل حصد أصعب بطولة دوري في تاريخ الأهلي، بعد منافسة صعبة مع الزمالك وبيراميدز".

وقال طارق سليمان، إن هناك بعض المتربصين وأصحاب المصالح وراء الإطاحة به خارج أسوار القلعة الحمراء ، قائلا: أصحاب المصالح وراء رحيلي عن الأهلي.. "وعارفهم كويس".

وعن تألق محمد الشناوي، قال سليمان: "الشناوي نجم لقاء صن داونز الكارثي الذي انتهى بالخماسية، وقناعاتي وخبراتي وراء استمرار محمد الشناوي وتألقه مع الأهلي، وطالبت الأهلي بالتعاقد مع محمد الشناوي وغير مستاء من انتقادات الجماهير.
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