إطلاق اسم شيخ الأثريين على مدرج بكلية آثار جامعة القاهرة

حرص الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة علي تقديم واجب العزاء في الراحل الدكتور علي رضوان رئيس إتحاد الأثريين الذي وافته المنية.



وأكد رجب أن د.علي رضوان قيمة كبيرة نفخر بها،ويستحق التكريم، قائلا: "سنبحث إطلاق إسمه علي أحد أكبر المدرجات،وذلك عرفانا بجميله علي الكثيرين من الذين تلقوا العلم علي يديه.





كان الراحل د.على رضوان حصل على الدكتواره فى الآثار المصرية القديمة من ألمانيا،وكان عميدًا لكلية الاثار جامعة القاهرة ،بجانب عضوية العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة منها شعبة التراث الحضاري والأثرى بالمجالس القومية المتخصصة، لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة سابقا، اللجان العلمية بهيئة الآثار المصرية، مجلس إدارة المتحف المصرى سابقًا.

