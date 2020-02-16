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منوعات

النجم البريطاني روبرت باتينسون يختبر الكاميرا استعدادا لبطولة فيلم باتمان

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:41 ص
صدى البلد
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أ ش أ
خضع النجم البريطانى روبرت باتينسون مؤخرا لاختبارات كاميرا استعدادا للقيام ببطولة فيلم "باتمان" للمخرج "مات ريفيز".

ورفع "باتينسون" بعض مقاطع مصورة من اختبارات الكاميرا، فضلا عن بدلة شخصية "باتمان" على موقع "فيميو" لرفع ملفات الفيدي ، واللقطات المعروضة تقدم لمحة مختصرة عن مظهر بدلة "باتمان" الجديدة.

وأكد مخرج العمل - عبر حسابه على موقع "تويتر" أن المصور السينمائى فى الفيلم، جريج فريزر، قام بتصوير المقطع والموسيقى التي يتم تشغليها أثناء اللقطات هى من مؤلف الفيلم مايكل جياتشينو".. ومن المقرر أن يتم عرض فيلم "باتمان"، فى الخامس والعشرين من يونية 2021 .


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