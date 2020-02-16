يكفيني فخرا.. حفيظ دراجي يرد على هجوم جماهير الزمالك





وتوج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي، للمرة الرابعة في تاريخه، أول، أمس الجمعة، بعد الفوز على الترجي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.



وطالبت بعض جماهير الزمالك حفيظ دراجي بعدم التعليق للفريق على أي مباراة مقبلة، بسبب التحامل على الفريق، أثناء التعليق على مباريات الفريق.





وقال حفيظ دراجي في تصريحات لـ " صدى البلد":" يكفيني فخرا أن الانتقادات جاءت من جماهير الزمالك والترجي في نفس الوقت، كل جهة تتهمني بالتحيز لجهة أخرى، وهذا دليل أنني كنت موفقا".





وأضاف حفيظ دراجي:" أنا معروف بمهنيتي وحيادي حتى في تعليقي على مباريات المنتخب الجزائري، فكيف لي أن أكون متحيزا لفريق عربي على حساب آخر".





وتابع حفيظ دراجي:"من ينتظر مني التحيز فلن يجده في تعليقي ولن أفعل ذلك أبدا".









رد المعلق الجزائري حفيظ دراجي على اتهام جماهير الزمالك له بالتحامل ضد الفريق الأبيض، خلال تعليقه على مباراة الزمالك والترجي، في كأس السوبر الأفريقي.