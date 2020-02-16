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حوادث

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي المرايعة والشجارية بأسيوط

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:35 ص
عائلتي المرايعة والشجارية
عائلتي المرايعة والشجارية
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إيهاب عمر
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط،في انهاء خصومة ثأرية بين عائلتي المرايعة والشجارية بقرية شلش بمركز ديروط، وتقديم رمز العفو الكفن.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية وخطة المديرية في إنهاء الخصومات والنزاعات الثأرية القائمة والعمل على إنهائها صلحًا، تحت إشراف اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط.


تم الصلح والتراضي في حضور قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائي وأعضاء لجنة المصالحات ورجال الدين وأفراد العائلتين وعدد 500 من أهالي البندر والقرى المجاورة  وقيام عائلة "المرايعة" بتقديم رمز العفو الكفن لعائلة "الشجارية"، وذلك بالسرادق المقام بنادي المعلمين ببندر ديروط.

أكد الحاضرون على ثقتهم في الأجهزة الأمنية وأشادوا بجهود رجال الأمن المبذولة لحقن الدماء وإنهاء النزاعات صلحًا.
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي المرايعة والشجارية بأسيوط
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي المرايعة والشجارية بأسيوط
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي المرايعة والشجارية بأسيوط
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي المرايعة والشجارية بأسيوط
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي المرايعة والشجارية بأسيوط
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي المرايعة والشجارية بأسيوط
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