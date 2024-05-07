ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مطعم شهير بميدان المؤسسة في شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق بمخزن أحد المطاعم الشهيرة بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة أمام ديوان حي غرب شبرا الخيمة بميدان المؤسسة بشبرا بسور المؤسسة العمالية وذلك لفحص الحريق لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مخزن أحد المطاعم الشهيرة لفواكه اللحوم بسور نادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنشآت والمحلات المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.