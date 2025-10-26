المستشار أحمد عبد الغني أمينا عاما للشيوخ..وحسني عبد اللطيف رئيسا للجنة التشريعية

الأحد 26/أكتوبر/2025 - 11:31 ص 10/26/2025 11:31:37 AM

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد الجلسة البرلمانية اليوم .

و أدى النائب مجدي هيكل عضو مجلس الشيوخ اليمين الدستوري ،وبهذا يكتمل أداء أعضاء مجلس الشيوخ للقسم الدستوري وعددهم 300 عضو .

و أعلن المجلس اختيار المستشار أحمد محمد عبد الغني أمينا عاما لمجلس الشيوخ .

ويبدأ مجلس الشيوخ انتخابات اللجان النوعية لاختيار هيئات مكاتب اللجان .

و توافق أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ على اختيار المستشار حسني عبد اللطيف رئيسا والنائب أحمد حلمي الشريف وكيل أول

وطارق عبدالعزيز وكيل تاني محمد الأجرود أمينا للسر.