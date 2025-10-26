قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير الهند لدى مصر: المتحف المصري الكبير إنجاز تاريخي ومعلم ثقافي عالمي
انخفاض أسعار الحج السياحي حتى 20 ألف جنيه في كل البرامج
عالمة مصريات فرنسية: المتحف المصري الكبير دعوة للعالم لاكتشاف ثراء الحضارة المصرية القديمة
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
إحباط في إسرائيل.. وأمريكا: لا تعاقبوا حماس

هاجر ابراهيم

تشهد الساحة الإسرائيلية حالة من الاحتقان والإحباط بعد تعثر استعادة جثث الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة ضغوطها على تل أبيب لعدم اتخاذ أي إجراءات قد تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

إحباط في إسرائيل نتيجة عدم إعادة جثث الرهائن 

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، فإن الزيارات المستمرة من قبل المسئولين الأمريكيين إلى إسرائيل، من بين أهدافها منع تل أبيب من فرض عقوبات على حماس أو غزة بسبب تأخير الحركة بإعادة جثث الرهائن.

وهذا ما كشفت عنه هيئة البث الإسرائيلية، حيث أن رسالة واشنطن لإسرائيل كانت واضحة، وبعدم إتخاذ أى خطوات يمكن إعتبارها أنها تعرض وقف إطلاق النار للخطر.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة، إن إسرائيل تشعر بالإحباط بشكل متزايد أن حماس لم تعيد جثث جديدة، على الرغم من إعتقاد إسرائيل أن لديها القدرة على القيام بذلك.

ترامب يحدد مهلة للفصائل الفلسطينية لإعادة جثث الرهائن

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس، وكتب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "على حماس إعادة جثث المخطوفين بسرعة وإلا ستتدخل دول أخرى مشاركة في عملية السلام".

وزعم أن "بعض الجثث يصعب العثور عليها، ولكن لسبب ما، لا تعيد حماس البقية.. لنر ما ستفعله حماس خلال الـ 48 ساعة القادمة.. أراقب الوضع عن كثب".

وعقد ترامب مساء السبت اجتماعا استثنائيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، حيث ناقشا سبل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والجهود المبذولة لضمان استمراره.

وخلال اللقاء، الذي شارك فيه أيضا رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد العزيز آل ثاني ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أشاد ترامب بالدور القطري في التوسط بين إسرائيل وحماس، قائلاً: "أنتم شركاء أساسيون في إحلال السلام في الشرق الأوسط، وسنحافظ عليه طويلًا."

وفي حديثه للصحفيين المرافقين له بعد الاجتماع، أكد ترامب أن وقف إطلاق النار في غزة "سيستمر لفترة طويلة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "لن تتردد في إرسال قوات إلى غزة إذا استدعت الحاجة"، مشيرا إلى أن قطر قد تشارك أيضا في أي قوة استقرار دولية مستقبلية.

يأتي هذا اللقاء في ظل جهود إدارة ترامب لتثبيت الهدنة في غزة، وسط ضغوط أمريكية مكثفة على إسرائيل التي تبدي استياء من بطء حماس في إعادة جثث الرهائن.

ووصل عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى إسرائيل، بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، لمتابعة تنفيذ الاتفاق والإشراف على التنسيق الميداني.

وفي السياق ذاته، تعمل واشنطن على تشكيل فريق دولي لتحديد مواقع الأسرى وإعادتهم.

ويأتي الاجتماع الأمريكي–القطري على خلفية تقارب متزايد بين واشنطن ودول الخليج منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بعد مواقفه الداعمة للدوحة وتعهده بتوفير ضمان أمني لها في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على العاصمة القطرية.


 

الرهائن حركة حماس الولايات المتحدة تل أبيب غزة

