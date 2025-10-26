ترامب: سيكون هناك سلام قوي ودائم في الشرق الأوسط بعد اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الأحد/، إنه فخور بما قام به من إنقاذ للأرواح خاصة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، الذي شاركت به 59 دولة من بينها إندونيسيا، مؤكدا أنه سيكون هناك سلام قوي ودائم في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب- في كلمته خلال افتتاح قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والولايات المتحدة الأمريكية، في العاصمة الماليزية- أن بلاده على استعداد لإرسال قوات لدعم الاستقرار هناك (غزة)، معربا عن شكره لبروناي؛ لمساندتها لبنود الاتفاق من أجل مستقبل باهر للشرق الأوسط.

وأضاف أنه قام بالتوقيع علي اتفاقيات سلام تاريخية مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، لوقف الصراع بين تايلاند وكمبوديا، مهنئا رؤساء وزراء ماليزيا وكمبوديا هون مانيت وتايلاند أنوتين تشارنفيراكول على إنجاز تلك الاتفاقية، موجها الشكر لدول (آسيان) وقادة الدول والمراقبين لحرصهم على حضور تلك القمة.

وأوضح ترامب أن العالم بأسره يتطلع لتعميق أواصر الصداقة والتعاون والازدهار والسلام لكل الدول في كافة المناطق، لافتا إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيات تجارية من منطقة المحيط الهندي بين واشنطن واليابان وكوريا الجنوبية، وسيكون هناك شراكات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتعدين.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة كانت تفتقد العام الماضي للقيادة الرشيدة، ولكنها حققت هذا العام أرقاما عظيمة، حيث بلغ حجم الاستثمارات داخل الولايات المتحدة 20 تريليون دولار.

كما أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتجارة الحرة في منطقة المحيط الهندي، وستكون دولة صديقة وشريكا قويا للأجيال القادمة، وستخلق الازدهار لجميع الأمم بين جانبي المحيط الهادئ.

من جانبه.. ثمن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الدور الأمريكي الكبير في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح رئيس الوزراء الماليزي، أن اتفاق غزة يمنح العالم أجمع الأمل بأن الدبلوماسية هي الأداة الأكثر فعالية لتحقيق السلام والاستقرار في ظل عالم يواجه فيه صعوبات وتحديات بالغة، معربا عن ثقته في قدرة الإدارة الأمريكية الحالية على تحقيق سلام دائم في المنطقة.

وشدد على أن رابطة دول جنوب شرق آسيا تتبنى البيان الأمريكي ـ الآسيوي المشترك من أجل تحقيق التنمية والازدهار، مما يعكس العزيمة والالتزام بتعزيز التعاون لصالح شعوب آسيا والولايات المتحدة، واصفا في الوقت نفسه الاتفاقية التي تم توقيعها بين كمبوديا وتايلاند بـ"الإنجاز الرائع".